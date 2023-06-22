МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Украинские войска нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. 

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"Преступный киевский режим совершил варварский обстрел гражданских объектов — мостов на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара" — написал Сальдо в своем телеграм-канале.

По его словам, киевские террористы хотят запугать херсонцев, посеять панику среди населения, но у них этого сделать не получится.

"Мосты мы ремонтировать умеем быстро: проезд машин будет восстановлен в самом скором времени", — подчеркнул Сальдо.

По предварительной оценке, использовались английские ракеты Storm Shadow, добавил он.

"На мостах повреждено дорожное покрытие. Жертв среди людей нет", — подчеркнул врио губернатора.

По его словам, сообщение между Херсонской областью и Крымом продолжает действовать — временно организовано движение автотранспорта по резервному маршруту.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что взрывотехники проводят экспертизу после обстрела Чонгарского моста между Крымом и Херсонской областью, о возможности движения сообщат в течение часа.

"Ночью был нанесен удар по Чонгарскому мосту. Пострадавших нет. На данный момент взрывотехники проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса. Профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна", — написал Аксенов в своем телеграм-канале.

По его словам, о возможности движения будет сообщено в течение часа.