СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн — ПРАЙМ. Обстрел расположенного на границе между Крымом и Херсонской областью Чонгарского моста не сможет в корне нарушить логистику транспортного сухопутного коридора, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. В Крыму начнут продажу национализированных активов украинских олигархов

"Крым с Херсонской областью соединяет три пункта пропуска: два в районе Армянска и один в районе Джанкоя. Сбой в работе одного из них не может кардинально нарушить транспортную логистику сухопутного транспортного коридора", — написал он в своем телеграм-канале и отметил, что сейчас идет обследование конструкций объекта и выбирать для поездок в Запорожскую и Херсонскую область можно маршрут через город Армянск.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ночью был нанесен удар по Чонгарскому мосту.