АСТАНА, 22 июн — ПРАЙМ. Казахстан и Азербайджан создали совместное предприятие (СП) для развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), соответствующее соглашение подписали представители железнодорожных компаний двух стран, сообщила пресс-служба казахстанского правительства. Глава Минфина Азербайджана предупредил о последствиях большого госдолга

В четверг премьер-министры Казахстана и Азербайджана Алихан Смаилов и Али Асадов провели в Баку переговоры, по итогам которых подписан пакет документов, которые предусматривают укрепление сотрудничества в транспортно-логистической сфере, в области цифровизации, туризма, спорта и культуры.

Как отметил по итогам встречи министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Марат Карабаев, одним из важнейших документов является соглашение о создании объединенной логистической компании для дальнейшего развития Транскаспийского международного транспортного маршрута. Документ подписали представители Казахстана и Азербайджана, подписание договора еще одной участвующей стороной — Грузией — ожидается в ближайшее время.

"Единая компания… будет заниматься объединением тарифов и обработкой всех грузов на ТМТМ. Главной задачей компании будет осуществление грузоперевозок между Китаем и Европой. Максимальное упрощение всех процессов. Ранее срок доставки грузов по маршруту составлял 53 дня, сегодня он сокращен до 18-23 дней. Деятельность новой компании позволит сократить срок доставки до 18 гарантированных дней в текущем году, а далее до 10-15 дней", — цитирует пресс-служба слова Карабаева.

Министр отметил, что еще один документ касается максимальной оцифровки Транскаспийского международного транспортного маршрута, а именно проходящего по нему грузопотока. Для реализации этой инициативы планируется привлечение крупных международных инвесторов. Меморандум о сотрудничестве в сфере расширения транспортного взаимодействия и цифровизации "Среднего коридора" заключили мининдустрии Казахстана и министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана.

ТМТМ, также известный как "Средний коридор", пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию и Черное море далее в страны Европы. В ассоциацию ТМТМ входят 20 компаний, включая железнодорожные администрации, порты, судоходные и другие транспортные компании из восьми стран.