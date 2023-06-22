МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Минфин России разрешил авиакомпаниям при оценке стоимости чистых активов в течение 2023-2024 годов и по итогам 2024 года не учитывать лизинг самолетов, соответствующий приказ министерства опубликован на официальном портале правовой информации. Минфин не возражает против продления льгот для судоходства

"При определении стоимости чистых активов авиационные предприятия в течение 2023-2024 годов и по итогам 2024 года вправе не включать в принимаемые к расчету активы балансовую стоимость права пользования воздушными судами и авиационными двигателями, являющимися предметом договора аренды (лизинга), и одновременно не включать в обязательства, принимаемые к расчету, балансовую стоимость обязательств по аренде воздушных судов и авиационных двигателей, оценочных обязательств, величина которых включена в фактическую стоимость права пользования воздушными судами и авиационными двигателями", — говорится в тексте приказа.

С инициативой Минфин России выступил в апреле этого года. Как отмечалось в материалах к проекту приказа, в 2022 году начал действовать Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018, обеспечивающий "формирование в бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта достоверной информации о полной величине ее обязательств по договорам аренды (лизинга) и активах, обеспечивающих продолжающуюся деятельность организации, в том числе генерирование доходов и денежных потоков".

Однако в случае с авиакомпаниями, основной актив (парк воздушных судов) которых приобретается путем совершения арендных и лизинговых сделок, в том числе подлежащих исполнению в иностранной валюте, отражение операций аренды по новым правилам привело к "значительному изменению структуры баланса, показателей чистой и нераспределенной прибыли, значительной волатильности финансового результата в зависимости от изменения валютного курса".

В свою очередь, изменение структуры и величины активов и обязательств авиационных предприятий оказывает влияние на показатель чистых активов, формируемый на основании данных бухгалтерского учета. При этом показатель чистых активов является одним из важнейших показателей, который включается в список финансовых ковенантов при выдаче кредитов, заявлялось в проекте. Там также отмечается, что этот показатель является критерием непрерывности деятельности акционерных обществ.

Кроме того указывалось, что в случае, если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации. Кроме того, отрицательные чистые активы являются ограничивающим фактором для принятия решения о выплате дивидендов и "могут быть основанием для требования контрагентов о досрочном исполнении либо расторжении договоров".