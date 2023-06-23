БУДАПЕШТ, 23 июн — ПРАЙМ. Венгрия планирует провести переговоры с Турцией о том, чтобы количество портов, через которые возможен экспорт украинской сельхозпродукции в рамках зерновой сделки, было увеличено, заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь после встречи с польским коллегой Робертом Телюсом. СМИ: у Киева нет оптимизма по вопросу продления зерновой сделки

"Нынешние маршруты солидарности не выполняют свою роль, так как продукты остаются в соседних с Украиной странах. Раньше у нас оставалось 40-50 тонн зерна, сейчас речь о 2,5 миллиона тонн… Цель в том, чтобы расширить традиционный морской транспортный маршрут, по которому сейчас уходит только 12% украинской продукции", — приводятся слова Надя на сайте министерства сельского хозяйства Венгрии.

В сообщении министерства также говорится, что Надь попросил "у польского коллеги мандат, чтобы вести переговоры с турецкой стороной об открытии новых морских путей экспорта зерна наряду с существующими тремя черноморскими портами".

В министерстве также отметили, что Телюс назвал венгерскую инициативу по расширению количества портов в рамках зерновой сделки важной и сообщил, что Варшава ее поддержит.

Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.

Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.