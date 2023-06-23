МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Создание в России совершенно нового беспилотного летательного аппарата потребует около семи лет и от сотен миллионов до миллиардов рублей, рассказал в интервью РИА Новости создатель, генеральный директор ведущего производителя беспилотников в стране компании "Геоскан" Алексей Семенов.

"Нужно лет семь, если с нуля. Если делать из "веревок и палок", только чтобы летало, можно сделать быстро. Но чтобы сделать конкурентоспособный беспилотник, в нем надо разрабатывать все. А это сотни миллионов рублей и много лет", — сказал Семенов.

По его словам, стоимость зависит от его сложности и массы. "Потому что, если это, скажем, сельхоздрон, то сотни миллионов рублей, а если беспилотник весом в тонну, то это уже миллиарды рублей вложений", — пояснил глава "Геоскана".

"До первого серийного образца – полтора года в среднем. И испытания: собственные испытания, испытания для получения сертификата летной годности. А если даже делаете легкий аппарат, для которого не нужен сертификат, все равно нужно иметь какой-то опыт эксплуатации нового беспилотника, который можно предъявить покупателю", — добавил специалист.

"Сейчас считается, что у беспилотника хорошие показатели — одно падение на тысячу полетов. А это несколько лет эксплуатации. При этом к нам еще лояльно относятся: у пилотируемых летательных аппаратов стандарт – один отказ на миллиард полетов", — заключил Семенов.

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