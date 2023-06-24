В Москве возможны задержки автобусов по южному направлению
Дептранс Москвы заявил о возможных задержках некоторых автобусов по южному направлению
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Возможны задержки и отмены отправления некоторых межрегиональных автобусов от автовокзалов Москвы по южным направлениям, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
"Возможны задержки и отмены отправления некоторых межрегиональных автобусов от автовокзалов Москвы по южным направлениям", — говорится в сообщении.
Отмечается, что подробную информацию о конкретных рейсах можно уточнить в контакт-центре "Автовокзалы Москвы".