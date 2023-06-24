МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Возможны задержки и отмены отправления некоторых межрегиональных автобусов от автовокзалов Москвы по южным направлениям, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Путин запустил первый маршрут речного электротранспорта в Москве

"Возможны задержки и отмены отправления некоторых межрегиональных автобусов от автовокзалов Москвы по южным направлениям", — говорится в сообщении.

Отмечается, что подробную информацию о конкретных рейсах можно уточнить в контакт-центре "Автовокзалы Москвы".