МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Движение по трассе М-4 "Дон" в Воронежской области закрыто с 464 по 777 километр, сообщил губернатор области Александр Гусев. В Крыму рассказали о возобновлении движения по Чонгарскому мосту

"Поручил оперативно помогать всем автомобилистам при возникновении пробок из-за перекрытия движения по трассе М-4 "Дон" в Воронежской области. Сотрудники профильных ведомств, администрации муниципалитетов и волонтеры оперативно доставят людям воду и всё необходимое. На данный момент движение по трассе М-4 "Дон" в регионе закрыто с 464 по 777 километр. Убедительно прошу жителей воздержаться от поездок и по дорогам регионального и местного значения", — написал Гусев в своем телеграм-канале.