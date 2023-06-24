2023-06-24T10:46:18+03:00
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2023-06-24T10:46:18+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20230624/840913876.html
РЖД приняли необходимые меры безопасности для бесперебойной работы
Транспорт
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
РЖД принимают необходимые меры безопасности для бесперебойной работы железнодорожного транспорта, сообщили в компании журналистам. "На объектах РЖД принимаются необходимые меры... ПРАЙМ, 24.06.2023
транспорт, бизнес, новости, ржд, шереметьево, внуково
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. РЖД принимают необходимые меры безопасности для бесперебойной работы железнодорожного транспорта, сообщили в компании журналистам.
"На объектах РЖД принимаются необходимые меры безопасности для бесперебойной работы железнодорожного транспорта", — сказали в компании.
"Поезда в сообщении с Ростовом-на-Дону и Воронежем следуют по графику", — добавили в РЖД.
Отмечается, что московский аэропорт "Шереметьево" на фоне введения режима контртеррористической операции в столице также обеспечивает безопасность и обслуживание рейсов, пассажиров и авиакомпаний.
Аэропорты "Внуково" и "!Домодедово" работают в штатном режиме, заявили в пресс-службах воздушных гаваней.