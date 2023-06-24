МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. РЖД принимают необходимые меры безопасности для бесперебойной работы железнодорожного транспорта, сообщили в компании журналистам. Названы аэропорты, где чаще всего задерживаются рейсы

"На объектах РЖД принимаются необходимые меры безопасности для бесперебойной работы железнодорожного транспорта", — сказали в компании.

"Поезда в сообщении с Ростовом-на-Дону и Воронежем следуют по графику", — добавили в РЖД.

Отмечается, что московский аэропорт "Шереметьево" на фоне введения режима контртеррористической операции в столице также обеспечивает безопасность и обслуживание рейсов, пассажиров и авиакомпаний.

Аэропорты "Внуково" и "!Домодедово" работают в штатном режиме, заявили в пресс-службах воздушных гаваней.