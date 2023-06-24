МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Движение по мосту через реку Оку на Симферопольском шоссе в районе Серпухова в Подмосковье перекрыли, сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. В Москве возможны задержки автобусов по южному направлению

"Просим сегодня воздержаться от поездок по трассам М-4 "Дон" и М-2 "Крым". Обращаем внимание, что перекрыт мост через реку Оку на Симферопольском шоссе в районе Серпухова", — отметили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в своем Telegram-канале, что в Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ. Проводятся антитеррористические мероприятия. Возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении, в связи с этим прошу по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области, в первую очередь за пределы региона. Также он призвал сохранять спокойствие.