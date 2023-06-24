МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Движение по трассам Дон, Урал и Крым в Московской области частично ограничат, сообщили в подмосковном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры. Движение по участку трассы М-4 "Дон" в Воронежской области закрыто

"Дополнительно информируем о перекрытиях на трассах в Московской области. Ограничено движение на мостах через реку Оку: на 118-ом километре трассы М-4 "Дон", на 115-ом километре трассы М-5 "Урал", на 103-ем километре трассы М-2 "Крым", — следует из заявления ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в своем Telegram-канале, что в Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ. Проводятся антитеррористические мероприятия. Возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении, в связи с этим прошу по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области, в первую очередь за пределы региона. Также он призвал сохранять спокойствие.