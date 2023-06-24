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"Автодор" попросил выбирать маршруты в объезд М-4
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"Автодор" попросил водителей выбирать маршруты в объезд трассы М-4 "Дон", говорится в сообщении госкомпании. "Просим выбирать маршруты в объезд М-4", — отметили в "Автодоре". Как... ПРАЙМ, 24.06.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. "Автодор" попросил водителей выбирать маршруты в объезд трассы М-4 "Дон", говорится в сообщении госкомпании.
"Просим выбирать маршруты в объезд М-4", — отметили в "Автодоре".
Как ранее в субботу сообщил губернатор региона Александр Гусев, движение на трассе М-4 закрыто с 464-го по 777-й км.