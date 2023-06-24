МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. "Автодор" попросил водителей выбирать маршруты в объезд трассы М-4 "Дон", говорится в сообщении госкомпании.

Астрахань

"Автодор" прорабатывает проект обхода Каспия

"Просим выбирать маршруты в объезд М-4", — отметили в "Автодоре".

Как ранее в субботу сообщил губернатор региона Александр Гусев, движение на трассе М-4 закрыто с 464-го по 777-й км.