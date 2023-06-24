МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Движение по Москве-реке приостановили, работу причалов ограничили, сообщил столичный департамент транспорта. Движение по участку трассы М-4 "Дон" в Воронежской области закрыто

"По информации ФГБУ Канала имени Москвы, движение по Москве-реке временно приостановлено", — сказано в телеграм-канале ведомства.

Добавляется, чо московские власти также ограничили работу причалов.

Ранее в Москве был введен режим контртеррористической операции, отменены все массовые мероприятия.