2023-06-24T14:04:09+03:00
2023-06-24T14:04:09+03:00
2023-06-24T14:04:09+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20230624/840915109.html
Дептранс сообщил о приостановке движения по Москве-реке
Транспорт
Новости
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Движение по Москве-реке приостановили, работу причалов ограничили, сообщил столичный департамент транспорта. "По информации ФГБУ Канала имени Москвы, движение по Москве-реке... ПРАЙМ, 24.06.2023
транспорт, бизнес, новости, дептранс, москва, москва-река
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Движение по Москве-реке приостановили, работу причалов ограничили, сообщил столичный департамент транспорта.
"По информации ФГБУ Канала имени Москвы, движение по Москве-реке временно приостановлено", — сказано в телеграм-канале ведомства.
Добавляется, чо московские власти также ограничили работу причалов.
Ранее в Москве был введен режим контртеррористической операции, отменены все массовые мероприятия.