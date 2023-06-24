РЯЗАНЬ, 24 июн — ПРАЙМ. Автобусное сообщение Липецкой области с Москвой и Тулой временно ограничено, сообщило правительство региона со ссылкой на перевозчиков. В Подмосковье призвали воздержаться от поездок по М-4 "Дон" и М-2 "Крым"

Ранее в субботу власти информировали, что из Липецка и области до особого распоряжения отменены все автобусные рейсы в Воронежскую область и проходящие через нее маршруты. Кроме того, возможны отмены и задержки рейсов в направлении Москвы.

"Автобусное сообщение Липецкой области с Москвой и Тулой временно ограничено. Об этом сообщили компании-перевозчики, обслуживающие направления", — говорится в сообщении в телеграм-канале правительства Липецкой области.

В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.

Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.

По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.

В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.