МОСКВА, 24 июн ПРАЙМ. В Калужской области временно ограничат движение автотранспорта на территориях, прилегающих к Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областям, сообщил губернатор Владислав Шапша. ВЭБ.РФ и Калужская область будут сотрудничать в промышленной сфере

"Оперативным штабом области принято решение о временном ограничении движения автомобильного транспорта по дорогам региона на территориях, прилегающих к границам Калужской области с Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областями. Прошу воздержаться от передвижения на личном автотранспорте по указанным дорогам без крайней необходимости. О дальнейших изменениях буду своевременно вас информировать", — написал Шапша в своем телеграм-канале.