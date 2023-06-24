МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Пассажиры, не попавшие на рейс из Сочи, Минеральных Вод, Ставрополя и Волгограда из-за ограничений выезда из Воронежа и Ростова-на-Дону, смогут поменять дату вылета бесплатно, сообщает "Аэрофлот". "Аэрофлот" сохранил прогноз по пассажиропотоку в 2023 году

"Пассажирам "Аэрофлота", испытывающим затруднения в связи с ограничениями на выезд из Воронежа и Ростова-на-Дону, предлагается без доплаты поменять дату вылета из Сочи, Минеральных Вод, Ставрополя и Волгограда", — говорится в сообщении.

Как уточняется, изменения в билет могут внести путешественники с датами вылета с 24 июня по 1 июля, в пределах 7 дней с первоначальной даты, указанной в билете.

Авиакомпания отмечает, что в настоящее время все рейсы выполняются в штатном режиме. В случае изменений авиакомпания будет оперативно информировать пассажиров.

В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.

Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.