МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. РЖД в своем телеграм-канале показали видео и фото с вокзалов Ростова-на-Дону, Краснодара, Воронежа и Тулы и сообщили, что обстановка спокойная.

Согласно видео, на ростовском вокзале нет столпотворений людей, пассажиры сидят в зале ожидания, там есть свободные места. Люди спокойно ходят по вокзалу. РЖД приняли необходимые меры безопасности для бесперебойной работы

"На вокзале Ростов-Главный прямо сейчас обстановка спокойная", — пишут РЖД.

"На вокзалах Краснодара, Воронежа, Тулы тоже всё спокойно. Их загрузка составляет не более 50%. Залы ожидания, кассовые зоны работают в обычном режиме, на платформах ажиотажа нет", — добавили в РЖД позднее. Поезда идут по графику.

В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.

Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.

По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.