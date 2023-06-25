МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Несколько вагонов с нефтепродуктами упали в реку в американском штате Монтана, где под грузовым составом обвалился железнодорожный мост, сообщили местные власти. Постпред США при ООН попросила Россию остаться в зерновой сделке

Природоохранное ведомство штата опубликовало фотографии происшествия и объявило закрытыми участки рек Йеллоустоун и Стиллуотер.

"Общественности следует избегать воды из-за потенциального загрязнения", — предупредило в Twitter управление рыбных, лесных ресурсов и парков Монтаны.

Но фотографии с места происшествия видно, что в реку упали несколько цистерн. Шериф округа Йеллоустоун написал в Twitter, что вагоны получили повреждения, и из них идет утечка нефтепродуктов.