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2023
https://1prime.ru/transport/20230625/840917522.html
В США произошла очередная железнодорожная авария
Транспорт
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Несколько вагонов с нефтепродуктами упали в реку в американском штате Монтана, где под грузовым составом обвалился железнодорожный мост, сообщили местные власти. Природоохранное... ПРАЙМ, 25.06.2023
транспорт, бизнес, новости, сша, поезд, авария, нефтепродукты
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Несколько вагонов с нефтепродуктами упали в реку в американском штате Монтана, где под грузовым составом обвалился железнодорожный мост, сообщили местные власти.
Природоохранное ведомство штата опубликовало фотографии происшествия и объявило закрытыми участки рек Йеллоустоун и Стиллуотер.
"Общественности следует избегать воды из-за потенциального загрязнения", — предупредило в Twitter управление рыбных, лесных ресурсов и парков Монтаны.
Но фотографии с места происшествия видно, что в реку упали несколько цистерн. Шериф округа Йеллоустоун написал в Twitter, что вагоны получили повреждения, и из них идет утечка нефтепродуктов.