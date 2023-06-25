МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Ограничения движения транспорта на участке трассы М-4 "Дон" в Московской и Тульской областях сохраняются, сообщила госкомпания "Автодор". "Автодор" попросил выбирать маршруты в объезд М-4

"Согласно ранее принятым в регионах решениям, сохраняется ограничение движения по М-4 "Дон" в Тульской и Московской областях", — следует из публикации компании в телеграм.

Ранее подмосковный Минтранс заявлял о частичном ограничении движения по трассам Дон, Урал и Крым через реку Оку в регионе.