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В Московской и Тульской областях сохранятся ограничения движения по М-4
Транспорт
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Ограничения движения транспорта на участке трассы М-4 "Дон" в Московской и Тульской областях сохраняются, сообщила госкомпания "Автодор". "Согласно ранее принятым в регионах... ПРАЙМ, 25.06.2023
транспорт, бизнес, новости, московская область, тульская область, трасса м-4 "дон"
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Ограничения движения транспорта на участке трассы М-4 "Дон" в Московской и Тульской областях сохраняются, сообщила госкомпания "Автодор".
"Согласно ранее принятым в регионах решениям, сохраняется ограничение движения по М-4 "Дон" в Тульской и Московской областях", — следует из публикации компании в телеграм.
Ранее подмосковный Минтранс заявлял о частичном ограничении движения по трассам Дон, Урал и Крым через реку Оку в регионе.