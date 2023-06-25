МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Ограничения на движение личного транспорта вКалужской области начали снимать, сообщил губернатро региона Владислав Шапша. Губернатор Липецкой области пообещал скорую отмену ограничений

Глава Калужской области отметил в Telegram, что власти региона решили начать убирать ограничения на движение личного транспорта.

"В течение дня вместе с правоохранительными органами будем восстанавливать обычный порядок движения", — подчеркнул Шапша.

Губернатор ранее заявлял об ограничении в Калужской области движения транспорта на прилегающих к Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областям территориях.