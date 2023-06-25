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В Калужской области начали снимать ограничения на движение транспорта
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Ограничения на движение личного транспорта вКалужской области начали снимать, сообщил губернатро региона Владислав Шапша. Глава Калужской области отметил в Telegram, что власти... ПРАЙМ, 25.06.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Ограничения на движение личного транспорта вКалужской области начали снимать, сообщил губернатро региона Владислав Шапша.
Глава Калужской области отметил в Telegram, что власти региона решили начать убирать ограничения на движение личного транспорта.
"В течение дня вместе с правоохранительными органами будем восстанавливать обычный порядок движения", — подчеркнул Шапша.
Губернатор ранее заявлял об ограничении в Калужской области движения транспорта на прилегающих к Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областям территориях.