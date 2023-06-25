МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Власти Липецкой области решили возобновить автобусное сообщение по всем направлениям, заявили в правительстве региона. В Московской и Тульской областях сохранятся ограничения движения по М-4

"В Липецке возобновили автобусное сообщение по всем направлениям", — следует из публикации правительства в Telegram.

Подчеркивается, что все рейсы, кроме отмененных перевозчиками, выполняются в соответствии с расписанием.

Как отмечается в сообщении, актуальный график движения опубликован на интернет-портале автовокзала.

Власти Липецкой области в субботу заявляли об отмене автобусов в Воронежскую область и проходящих через нее маршрутова, а также об ограничении рейсогв в Тулу и Москву до особого распоряжения.

Кроме того, правительство Воронежской области также сообщило о штатной работе автовокзалов в регионе. По словам властей, все автобусы ходят по расписанию.