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В Липецкой области возобновили автобусное сообщение
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Власти Липецкой области решили возобновить автобусное сообщение по всем направлениям, заявили в правительстве региона. "В Липецке возобновили автобусное сообщение по всем... ПРАЙМ, 25.06.2023
общество , транспорт, бизнес, новости, транспорт, автобусы, липецкая область
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Власти Липецкой области решили возобновить автобусное сообщение по всем направлениям, заявили в правительстве региона.
"В Липецке возобновили автобусное сообщение по всем направлениям", — следует из публикации правительства в Telegram.
Подчеркивается, что все рейсы, кроме отмененных перевозчиками, выполняются в соответствии с расписанием.
Как отмечается в сообщении, актуальный график движения опубликован на интернет-портале автовокзала.
Власти Липецкой области в субботу заявляли об отмене автобусов в Воронежскую область и проходящих через нее маршрутова, а также об ограничении рейсогв в Тулу и Москву до особого распоряжения.
Кроме того, правительство Воронежской области также сообщило о штатной работе автовокзалов в регионе. По словам властей, все автобусы ходят по расписанию.