СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн — ПРАЙМ. Движение транспорта по Крымскому мосту и паромной переправе осуществляют штатно, заявил глава регионального Минтранса Николай Лукашенко. В Крыму готовят запросы о законности передачи полуострова в состав УССР

"Движение по Крымскому мосту и керченской паромной переправе (железнодорожная и автомобильная части) осуществляется в штатном режиме", — отметил он в телеграм.

По словам министра, пропускные пункты между Крымом и Херсонской областью также работают штатно.

Отмечается, что движение транспорта проходит по сухопутным маршрутам в новых субъектах России.