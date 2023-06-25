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2023
https://1prime.ru/transport/20230625/840919188.html
Движение по Крымскому мосту осуществляется штатно, заявили власти региона
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Движение транспорта по Крымскому мосту и паромной переправе осуществляют штатно, заявил глава регионального Минтранса Николай Лукашенко. "Движение по Крымскому мосту и керченской... ПРАЙМ, 25.06.2023
транспорт, бизнес, новости, крым, транспорт, крымский мост
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн — ПРАЙМ. Движение транспорта по Крымскому мосту и паромной переправе осуществляют штатно, заявил глава регионального Минтранса Николай Лукашенко.
"Движение по Крымскому мосту и керченской паромной переправе (железнодорожная и автомобильная части) осуществляется в штатном режиме", — отметил он в телеграм.
По словам министра, пропускные пункты между Крымом и Херсонской областью также работают штатно.
Отмечается, что движение транспорта проходит по сухопутным маршрутам в новых субъектах России.