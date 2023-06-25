ВОЛГОГРАД, 25 июн — ПРАЙМ. Железнодорожные и автовокзалы Ростова-на-Дону работают штатно, движение транспорта осуществляется по расписанию, заявило правительство Ростовской области. В Московской и Тульской областях сохранятся ограничения движения по М-4

"Авто- и ЖД вокзалы работают в штатном режиме. Билеты в продаже, все направления по расписанию. Ажиотажа нет", — сказано в сообщении властей.

Добавляется, что жители возвращаются в Ростов-на-Дону после выходных, проблем на дорогах не наблюдается.

Ранее сообщалось об отмене всех рейсов на главном автовокзале города в субботу.

Кроме того, ГУМЧС по Ростовской области заявило, что все ограничения движения по трассам региона сняты.

Ранее въезд был ограничен со стороны Краснодарского и Ставропольского краев, из Волгоградской и Воронежской областей, выезд осуществлялся свободно.