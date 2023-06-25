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2023
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Вокзалы Ростова-на-Дону работают штатно, сообщили власти региона
Транспорт
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Железнодорожные и автовокзалы Ростова-на-Дону работают штатно, движение транспорта осуществляется по расписанию, заявило правительство Ростовской области. "Авто- и ЖД вокзалы... ПРАЙМ, 25.06.2023
транспорт, бизнес, новости, ростов-на-дону, транспорт, вокзалы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВОЛГОГРАД, 25 июн — ПРАЙМ. Железнодорожные и автовокзалы Ростова-на-Дону работают штатно, движение транспорта осуществляется по расписанию, заявило правительство Ростовской области.
"Авто- и ЖД вокзалы работают в штатном режиме. Билеты в продаже, все направления по расписанию. Ажиотажа нет", — сказано в сообщении властей.
Добавляется, что жители возвращаются в Ростов-на-Дону после выходных, проблем на дорогах не наблюдается.
Ранее сообщалось об отмене всех рейсов на главном автовокзале города в субботу.
Кроме того, ГУМЧС по Ростовской области заявило, что все ограничения движения по трассам региона сняты.
Ранее въезд был ограничен со стороны Краснодарского и Ставропольского краев, из Волгоградской и Воронежской областей, выезд осуществлялся свободно.