БЕЛГОРОД, 25 июн — ПРАЙМ. Въезд транспорта в город Шебекино и поселок Новая Таволжанка Белгородской области разрешены с шести часов утра до девяти часов вечера, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Движение по Крымскому мосту осуществляется штатно, заявили власти региона

Ранее он заявлял, что въезд эти населенные пункты с шести часов вечера субботы до шести часов утра вторника будет закрыт в целях безопасности.

"Восстановить с 10.00 сегодняшнего дня движение в Шебекино и Новую Таволжанку в том формате, в котором оно осуществлялось в предыдущие дни, то есть до вчерашнего дня до 18.00. Таких ограничений на въезд уже нет. Оперативная обстановка позволяет нам это сделать. Будет стоять пост ГИБДД, будет выборочный контроль, но въезд свободный", — отметил Гладков в телеграм.

Белгородские власти ранее информировали об отмене обязательных пропусков въезд и выезд в город Шебекино с 21 июня. Добавляется, что свободно перемещаться разрешено с 06.00 до 21.00.