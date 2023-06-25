МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Движение по всей трассе М-4 "Дон" идет в штатном режиме, сообщает государственная компания "Автодор". Колонна ЧВК "Вагнер" направилась из Ростова в полевые лагеря

Ранее "Автодор" информировал, что сохраняется ограничение движения по трассе М-4 "Дон" в Тульской и Московской областях.

"Движение по всей М-4 "Дон" идет в штатном режиме", — говорится в телеграм-канале "Автодора".

В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС России ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.

Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с президентом России провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле, в свою очередь, заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.

В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в своем Telegram-канале, что в Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ, проводятся антитеррористические мероприятия, возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении. В связи с этим глава региона просил воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области, в первую очередь за пределы региона. Также он призвал сохранять спокойствие.