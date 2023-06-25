ДОНЕЦК, 25 июн — ПРАЙМ. Автобусное сообщение из Донецкой Народной Республики в направлении Ростовской и Московской областей снова открыто, сообщили РИА Новости в пресс-службе минтранса ДНР. Вокзалы в Ростове-на-Дону работают штатно, сообщили власти региона

"Вчера в связи со сложившейся ситуацией по Республике временно были отменены некоторые рейсы в направлении Ростовской и Московской областей. Уже сегодня с утра все маршруты возобновили свою работу. Пассажирам, которые заранее забронировали и приобрели билеты, вернули деньги либо оформили новые проездные билеты на ближайшие рейсы. Жалоб на работу автостанций за последние сутки не поступало", — цитируют в сообщении пресс-службы ведомства руководителя "Автовокзалов Донбасса" Ростислава Маркелова.

Заместитель главы минтранса региона Артем Бафанов выехал на ряд автостанций и провёл рабочее совещание на автовокзале "Южный" в Донецке с руководителем "Автовокзалы Донбасса", сообщают в ведомстве. По итогам рабочего объезда Бафанов отметил, что автобусы ходят в рабочем режиме, обстановка спокойная.