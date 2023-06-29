НОВОСИБИРСК, 29 июн — ПРАЙМ. Персидский залив для России стал направлением, куда "разворачиваются" грузоперевозки, сообщил помощник президента РФ Игорь Левитин на Сибирском транспортном форуме. Названы приоритетные проекты России в сфере логистики

"Очень сильно растет направление (грузоперевозок – ред.) на Каспий и дальше "Север-Юг" (международный транспортный коридор — ред.). Там значительный рост, но там мы не можем проехать, потому что у нас не подготовлены транспортные коммуникации. Недавно было подписано соглашение между Россией и Ираном о строительстве 160-километрового участка Решт-Астара между Азербайджаном и Ираном. Это получается сквозной проезд в порты Персидского залива", — сказал чиновник.

Левитин отметил, что этому проекту 20 лет, он был начат еще в 2000 году, когда было подписано соглашение о развитии транспортного коридора "Север-Юг" между Россией, Индией и Ираном.

"Но северо-запад нас так увлек, что мы его оставили на потом. Вот оказалось, что надо было развивать именно это направление, потому что сегодня мы увидели, что Персидский залив для нас сегодня является как раз тем местом, куда все наши грузы в результате развернутся", — указал он.

"У нас примерно 300 миллионов тонн из северо-запада…, оказались проблемы с вывозом. Сейчас немножко начал восстанавливаться северо-запад. За последние три – четыре месяца там идет рост", — сказал Левитин.