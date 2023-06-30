БРЮССЕЛЬ, 30 июн — ПРАЙМ. Лидеры ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе выразили обеспокоенность в связи с "замедлением реализации" черноморской зерновой инициативы и призвали к ее полномасштабной реализации. Лидеры ЕС обещали продолжить военную помощь Киеву

"Евросовет глубоко обеспокоен продолжающимся замедлением реализации черноморской зерновой инициативы и призывает к быстрому и полномасштабному возобновлению ее операций", — следует из опубликованного по итогам обсуждения конфликта на Украине заявления.

Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.

Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.