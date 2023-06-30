МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Завод "Уральские локомотивы" (входит в "Синара — транспортные машины", СТМ) построил первый полностью российский электропоезд "Ласточка", ее фотографию опубликовал первый замгендиректора по технологической политике предприятия Виталий Брексон в соцсети, заметило РИА Новости. Суд в Москве запретил Siemens судиться в Германии с РЖД по поездам "Сапсан"

Поезд стоит на улице на путях для динамических испытаний. Окрашен в красно-черно-серые тона. На нем логотип РЖД и надпись "ЭС104-001". Цифры "001" означают первый поезд.

"Пошла динамика… (динамические испытания — ред.) Только начало, первые шаги, все еще впереди. Каждый новый локомотив или поезд, как ребенок…. его ждут, он рождается, затем начинает жить в этом мире постепенно шагая в него. Всем заводчанам и нашим соразработчикам спасибо и успехов на этом пути и других многих надеюсь путях. А пассажирам и эксплуатантам терпения", — написал Брексон.

Представитель СТМ подтвердил РИА Новости, что это настоящий аккаунт Брексона.

Полностью российскую " Ласточку " впервые покажут широкой общественности на Иннопроме в Екатеринбурге в июле 2023 года, говорили РИА Новости в "Синара — транспортные машины". Там уточняли, что планируется продемонстрировать на стенде обновленную маску и общий концепт нового состава.

Новая "Ласточка" разработана российской группой "Синара — транспортные машины". РИА Новости уже публиковало планируемые изображения внешнего и внутреннего вида нового поезда. Визуально состав кажется менее широким по сравнению со своей предшественницей, имеет более вытянутый "нос", узкие расположенные по вертикали фары, большие квадратные окна с закругленными углами. Обивка сидений сделана с изображением декоративных "кубиков" на спинке. Над сидениями есть полки для ручной клади. Вдоль стены расположены стойки для багажа. Сбоку от дверей прикреплены аккуратные мусорные ящики. Есть туалеты и информационное табло.

"Синара" в сообщении на сайте ранее анонсировала, что новые электрички будут отвечать всем запросам современного человека и станут "еще комфортнее полюбившихся россиянам "Ласточек". Там говорилось о USB-разъемах для зарядки гаджетов, новых системах оповещения, креплениях для самокатов и велосипедов с возможностью подзарядки, вагоне-бистро. Максимальная вместимость новых поездов, как заявлялось, составит 1400 человек. Поезда смогут развивать скорость до 160 километров в час.

"Ласточки" созданы на базе немецкой платформы Desiro. В России их выпускает завод "Уральские локомотивы". Он был создан в 2010 году как совместное предприятие немецкого концерна Siemens и российской группы " Синара — Транспортные машины". Однако в мае 2022 года иностранная компания сообщила, что сворачивает бизнес в России, включая выход из существующих совместных предприятий. Локализация "Ласточек" в настоящее время составляет около 90%.