С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл — ПРАЙМ. Задымление в Петербургском аэропорту Пулково произошло в самолете иностранной авиакомпании, пострадавших нет, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. Названы аэропорты, где чаще всего задерживаются рейсы

"Санкт- Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности полетов по факту задымления в самолете иностранной авиакомпании в Пулково. По предварительным данным, задымление произошло 30 июня 2023 года около 23:15", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры рейса направлены в зал ожидания аэропорта. Пострадавших нет. Причины произошедшего уточняются.

Как сообщили РИА Новости в компании "Воздушные ворота Северной столицы", которая управляет аэропортом, самолет должен был вылететь из Петербурга в Дубай. Борт был отбуксирован обратно на место стоянки.

"Угрозы жизни и здоровью пассажиров нет, пассажиры высажены в терминал. Аэропорт и авиакомпания предпринимают все меры для сокращения времени задержки", — отметили в компании.

Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что происшествие произошло с самолетом Boeing 777 авиакомпании Emirates.

Городской главк МЧС РФ сообщил, что аэропорт "Пулково" работает в штатном режиме, рейсы не задерживаются.

"Аэропорт и авиакомпания предпринимают все меры для сокращения времени задержки. Аэропорт работает штатно, без влияния на расписание", — говорится в сообщении.

Как уточняют в ГУМЧС, высадка пассажиров из самолета, где произошло задымление, осуществлялась "штатным способом".