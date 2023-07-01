МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Россия и Куба с субботы возобновляют регулярные перелеты: первый рейс из Москвы в Варадеро выполнит авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"). Россияне этим летом стали летать по зимним направлениям, рассказал оператор

Рейсы между странами были прерваны из-за ограничений, введенных западными государствами — "Аэрофлот" приостановил полеты на Кубу с 28 февраля 2022 года.

"Аэрофлот" сообщал, что воздушная линия между Россией и Кубой — одно из старейших международных направлений в истории авиакомпании. Первый регулярный рейс на остров свободы был выполнен 10 июля 1962 года на лайнере Ту-114. С тех пор сообщение между странами прерывалось лишь дважды: во время пандемии и после введения ограничений со стороны недружественных стран.

Рейсы будут выполняться на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777. Пока в расписании два рейса, они будут выполняться по четвергам и субботам. Гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский говорил РИА Новости, что в зависимости от спроса программа полетов будет расширяться. По его словам, при наличии спроса "Аэрофлот" может запустить прямые рейсы и в Гавану.

Судя по информации на сайте "Аэрофлота", длительность рейса Москва-Варадеро составит 13 часов 20 минут, обратный перелет займет 12 часов 35 минут.

Варадеро — круглогодичный курорт, один из крупнейших в Карибском бассейне. Протяженность курортной зоны — 20 километров. Здесь расположено около 60 отелей.