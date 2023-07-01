АНКАРА, 1 июл — ПРАЙМ. Турция увеличивает с 1 июля плату за проходы судов через проливы Босфор и Дарданеллы более чем на 8%, до 4,42 доллара, плата будет увеличиваться каждый год. В России оценили последствия роста сборов за проход через турецкие проливы

Турецкие власти в октябре прошлого года в пять раз увеличили сборы за проход торговых судов через Босфор и Дарданеллы. Сумма рассчитывается на основе золотого франка со времени подписания в 1936 году Конвенции Монтре, которая регулирует судоходство в зоне проливов.

Конвенция Монтре сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, однако устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы. Согласно договору, Турция имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.

ДОХОД В 900 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ

В соответствии с Конвенцией о проливах Монтре, базовая стоимость золотых франков в коэффициентах налогов и сборов (маяк, снос и санитарная инспекция), применяемых к судам, проходящим через турецкие проливы без захода, определена в размере 4,42 доллара (увеличение на 8,3% за чистый тоннаж торгового судна), начиная с 1 июля 2023 года.

Таким образом, по данным местных СМИ, доход в размере примерно 160-170 миллионов долларов, полученный от пересечения проливов, не считая лоцманских и буксирных услуг в предыдущие годы, как ожидается, достигнет в этом году 900 миллионов долларов.

Принято решение, что золотой франк отныне не будет фиксированным и будет обновляться министерством транспорта и инфраструктуры Турции в конце июня каждого года по состоянию на 1 июля.