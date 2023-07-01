Авиакомпания "Россия" увеличит число рейсов на Кубу
Авиакомпания "Россия" с сентября увеличит число рейсов на Кубу с двух до трех в неделю
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") с сентября увеличит количество рейсов на Кубу с 2 до 3 в неделю, сообщил журналистам официальный представитель авиакомпании Сергей Стариков.
"С сентября будет введен один дополнительный рейс в неделю в Варадеро", — сказал Стариков.
Сейчас перевозчик выполняет два рейса в неделю.
По словам Старикова, на первый рейс все билеты уже раскуплены.
"Нет ни одного места ни в классе бизнес, ни в классе эконом", — сказал он, уточнив, что загрузка самолета — полная.
Россия и Куба с 1 июля возобновляют регулярные авиарейсы.
Рейсы между странами были прерваны из-за ограничений, введенных западными государствами — "Аэрофлот" приостановил полеты на Кубу с 28 февраля 2022 года.
Перелет Москва-Варадеро выполняет авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") на широкофюзеляжном лайнере Boeing 777.