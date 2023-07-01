МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") с сентября увеличит количество рейсов на Кубу с 2 до 3 в неделю, сообщил журналистам официальный представитель авиакомпании Сергей Стариков. Титов призвал российский бизнес активно вкладываться в Кубу

"С сентября будет введен один дополнительный рейс в неделю в Варадеро", — сказал Стариков.

Сейчас перевозчик выполняет два рейса в неделю.

По словам Старикова, на первый рейс все билеты уже раскуплены.

"Нет ни одного места ни в классе бизнес, ни в классе эконом", — сказал он, уточнив, что загрузка самолета — полная.

Россия и Куба с 1 июля возобновляют регулярные авиарейсы.

Рейсы между странами были прерваны из-за ограничений, введенных западными государствами — "Аэрофлот" приостановил полеты на Кубу с 28 февраля 2022 года.

Перелет Москва-Варадеро выполняет авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") на широкофюзеляжном лайнере Boeing 777.