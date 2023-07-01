МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Первый после перерыва регулярный рейс на Кубу — Москва-Варадеро — вылетает из аэропорта "Шереметьево", сообщил корреспондент РИА Новости. Авиакомпания "Россия" увеличит число рейсов на Кубу

Пор словам официального представителя авиакомпании "Россия" Сергея Старикова, стоимость билетов начиналась от 32 тысяч рублей в начале продаж. Он также рассказал, что в основном на рейсе летят россияне, но есть и кубинцы — около 20 человек. Воздушное судно, на котором выполняется рейс, вмещает 457 пассажиров.

Перелет Москва-Варадеро выполняет авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") на широкофюзеляжном лайнере Boeing 777. Полет, как ожидается, займет 13 часов 20 минут.

Рейсы между странами были прерваны из-за ограничений, введенных западными государствами — "Аэрофлот" приостановил полеты на Кубу с февраля 2022 года.