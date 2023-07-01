СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл — ПРАЙМ. Автомобильная пробка длиной до пяти километров образовалась на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края, время досмотра выросло до двух часов, сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко. В Крыму указали на ошибку в высказывании Обамы

"В ходе проведения Минтрансом РК мониторинга досмотровых мероприятий на Крымском мосту установлено образование очереди со стороны Краснодарского края на Крымский мост до 5 километров, время ожидания досмотра составило более 2 часов", — написал он в своем телеграм-канале.

По словам Лукашенко, с целью повышения пропускной способности досмотрового пункта увеличили штат сотрудников на линиях досмотра и усилили контроль за их работой. Он также принес извинения гражданам за доставленные неудобства.

В управлении ведомственной охраны Минтранса России журналистам сообщили, что очередь вызвана увеличением количества автотранспорта и подлежащего досмотру багажа. Образование затора подтвердили и в ФКУ Упрдор Тамань (структура Росавтодора).

"По состоянию на 13:20 мск на автоподходе со стороны Тамани есть затруднения движения в связи с увеличением машин, направляющихся в Крым и провозом большого количеством багажа, подлежащего досмотру", — сказано в сообщении УВО Минтранса РФ.

Подразделения этого ведомства увеличили число постов и смен для проведения досмотра из-за начала летнего отпускного сезона, сейчас затор сокращается, говорится в сообщении.

В ведомстве попросили водителей заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки.