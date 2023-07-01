Минтранс Крыма: у Крымского моста образовалась пятикилометровая пробка со стороны Кубани
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл — ПРАЙМ. Автомобильная пробка длиной до пяти километров образовалась на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края, время досмотра выросло до двух часов, сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.
"В ходе проведения Минтрансом РК мониторинга досмотровых мероприятий на Крымском мосту установлено образование очереди со стороны Краснодарского края на Крымский мост до 5 километров, время ожидания досмотра составило более 2 часов", — написал он в своем телеграм-канале.
По словам Лукашенко, с целью повышения пропускной способности досмотрового пункта увеличили штат сотрудников на линиях досмотра и усилили контроль за их работой. Он также принес извинения гражданам за доставленные неудобства.
В управлении ведомственной охраны Минтранса России журналистам сообщили, что очередь вызвана увеличением количества автотранспорта и подлежащего досмотру багажа. Образование затора подтвердили и в ФКУ Упрдор Тамань (структура Росавтодора).
"По состоянию на 13:20 мск на автоподходе со стороны Тамани есть затруднения движения в связи с увеличением машин, направляющихся в Крым и провозом большого количеством багажа, подлежащего досмотру", — сказано в сообщении УВО Минтранса РФ.
Подразделения этого ведомства увеличили число постов и смен для проведения досмотра из-за начала летнего отпускного сезона, сейчас затор сокращается, говорится в сообщении.
В ведомстве попросили водителей заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки.
https://1prime.ru/transport/20230701/840967557.html