КРАСНОДАР, 1 июл — ПРАЙМ. Автомобильный затор на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани достиг девяти километров, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. В Крыму готовят запросы о законности передачи полуострова в состав УССР

"На подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района скопилось большое количество машин. Пробка в настоящий момент составляет около девяти километров. Администрация муниципалитета организовала раздачу воды тем, кто стоит в пробке. Для помощи населению на месте работает аварийно-спасательный отряд Темрюкского района", — сказано в сообщении.

Водителям рекомендуется при планировании поездок в Крым закладывать время на прохождение проверок. Отмечается, что скорость досмотра на Крымском мосту напрямую зависит от количества провозимых вещей.

В субботу утром министр транспорта Крыма Николай Лукашенко рассказал, что очередь из автомобилей протяженностью пять километров образовалась на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани, время досмотра увеличилось до двух часов.