СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл — ПРАЙМ. Очередь из автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края составляет до семи километров, время ожидания досмотра — до пяти часов, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко. Крым заявил о сохранении планов по строительству нового курортного города

В субботу утром Лукашенко говорил, что очередь из автомобилей протяженностью пять километров образовалась на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани, время досмотра увеличилось до двух часов. Позднее в оперативном штабе Краснодарского края заявили о пробке длиной около 9 километров. В минтрансе отмечали, что очереди связаны с увеличением количества автотранспорта и подлежащего досмотру багажа, и указывали, что увеличено количество постов и смен для проведения досмотра. В ведомстве попросили водителей заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки.

"По состоянию на 17:00 очередь со стороны Краснодарского края на Крымский мост до 7 км, время ожидания досмотра составило до 5 часов, со стороны Крыма очередь — до 1,5 км, время ожидания — до 1 часа", — сообщил Лукашенко в своем телеграм-канале.

Организована выдача питьевой воды, добавил он.