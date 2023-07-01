СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл — ПРАЙМ. Пробки на подъездах к Крымскому мосту к вечеру субботы сохраняются, время ожидания со стороны Кубани составляет до 4 часов, со стороны Крыма – 30 минут, сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко. Пробка на Крымском мосту уменьшилась до семи километров

В оперативном штабе Краснодарского края в субботу заявили о пробке длиной около 9 километров, позже она сократилась до семи. В управлении ведомственной охраны Минтранса РФ сообщили, что очереди связаны с ростом числа автотранспорта и багажа, подлежащего досмотру, в связи с чем увеличено количество постов и смен. В ведомстве попросили водителей заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки.

"Маршрут через Крымский мост Краснодарский край-Республика Крым. По состоянию на 22:00 пробка 7 км, время ожидания до 4 часов", — написал Лукашенко в своем телеграм-канале.

По его словам, на подъезде к Крымскому мосту со стороны Крыма, по состоянию на 22:00, пробка растянулась на полкилометра, время ожидания 30 минут.