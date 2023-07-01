ВАРАДЕРО (КУБА), 1 июл — ПРАЙМ. Первый после более чем годового перерыва регулярный рейс из России благополучно совершил посадку на Кубе — в Варадеро, передает корреспондент РИА Новости.

Полет прошел спокойно. Время в пути составило более 13 часов. В аэропорту рейс по авиационной традиции встретили водной аркой. Первый регулярный рейс на Кубу вылетает из России

Перелеты Москва-Варадеро выполняет авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") на широкофюзеляжном лайнере Boeing 777.

Рейсы между странами были прерваны из-за ограничений, введенных западными государствами — "Аэрофлот" приостановил полеты на Кубу с февраля 2022 года. "Аэрофлот" сообщал, что воздушная линия между Россией и Кубой — одно из старейших международных направлений в истории авиакомпании. Первый регулярный рейс на остров свободы был выполнен 10 июля 1962 года на лайнере Ту-114. С тех пор сообщение между странами прерывалось лишь дважды: во время пандемии и после введения ограничений со стороны недружественных стран.

Пока в расписании два рейса в неделю, они будут выполняться по четвергам и субботам. С сентября планируется ввести третий рейс. Гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский говорил РИА Новости, что при наличии спроса "Аэрофлот" может запустить прямые рейсы и в Гавану.