СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл — ПРАЙМ. Пробки на подъездах к Крымскому мосту начали сокращаться, время ожидания со стороны Кубани составляет до трех часов, со стороны Крыма – 20 минут, сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко. Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани сохраняется

В оперативном штабе Краснодарского края в субботу заявили о пробке длиной около девяти километров, позже она сократилась до семи, время ожидания составляло до четырех часов. В управлении ведомственной охраны Минтранса РФ сообщили, что очереди связаны с ростом числа автотранспорта и багажа, подлежащего досмотру, в связи с чем увеличено количество постов и смен. В ведомстве попросили водителей заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки.

"Маршрут через Крымский мост Краснодарский край-Республика Крым. По состоянию на 23:00 пробка 5 км, время ожидания до 3 часов", — написал Лукашенко в своем телеграм-канале.

При этом, по его словам, на подъезде к Крымскому мосту со стороны Крыма, по состоянию на 23:00, пробка растянулась на 300 метров, время ожидания составляет 20 минут.