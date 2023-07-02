СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — ПРАЙМ. Пробка на Крымском мосту со стороны Краснодарского края за час сократилась до 5,5 километра, водители ожидают до трех часов, заявил глава Минтранса региона Николай Лукашенко. Производство автомобилей в Британии в мае выросло на 27 процентов

"Маршрут через Крымский мост Краснодарский край-Республика Крым. По состоянию на 09:00 пробка 5,5 км, время ожидания до 3 часов", — отметил министр в Telegram.

Лукашенко добавил, что пробка на въезде в Краснодарский край достигла 200 метров, автомобилисты ждут 20 минут.

Ранее управление ведомственной охраны Министерства транспорта России сообщало, что очереди связаны с ростом числа автотранспорта и подлежащего досмотру багажа, количество постов и смен увеличено. В ведомстве попросили водителей заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки. Отмечается, что к восьми часам утра пробка выросла до 6,5 километра.