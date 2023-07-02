Глава Минтранса Крыма Лукашенко: пробка у Крымского моста сократилась до 5,5 километра
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — ПРАЙМ. Пробка на Крымском мосту со стороны Краснодарского края за час сократилась до 5,5 километра, водители ожидают до трех часов, заявил глава Минтранса региона Николай Лукашенко.
"Маршрут через Крымский мост Краснодарский край-Республика Крым. По состоянию на 09:00 пробка 5,5 км, время ожидания до 3 часов", — отметил министр в Telegram.
Лукашенко добавил, что пробка на въезде в Краснодарский край достигла 200 метров, автомобилисты ждут 20 минут.
Ранее управление ведомственной охраны Министерства транспорта России сообщало, что очереди связаны с ростом числа автотранспорта и подлежащего досмотру багажа, количество постов и смен увеличено. В ведомстве попросили водителей заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки. Отмечается, что к восьми часам утра пробка выросла до 6,5 километра.