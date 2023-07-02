МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Глава правительства России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов морского и речного флота с профессиональным праздником, отметив, что несмотря на санкционное давление, отрасль динамично развивается, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. Госдума приняла закон о правовом регулировании автономного судоходства

День работников морского и речного флота отмечается в России 2 июля.

"Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником… Важно, что, несмотря на санкционное давление, отрасль динамично развивается. Успешно сформирована новая логистика внешнеторгового обмена, продолжается реализация крупных инвестиционных проектов, поступательный рост грузооборота морских портов. Ведётся активная работа по внедрению инноваций, цифровых решений и технологий автономного судоходства. Правительство Российской Федерации уделяет приоритетное внимание наращиванию возможностей морских и речных путей, созданию современной эффективной инфраструктуры, безопасности мореплавания, строительству флота", — говорится в поздравлении.

По словам главы кабмина, морской и речной флот является важной частью транспортного комплекса страны, что влияет на развитие экономики, межрегиональных и международных связей, торговли и туризма. Современная структура водного транспорта включает в себя более 100 тысяч километров судоходных рек и более 60 морских портов. Ежегодно моряки и речники России перевозят миллионы тонн грузов, обеспечивают бесперебойное снабжение отдалённых территорий Крайнего Севера, Дальнего Востока, а также Калининградской области.

Также Мишустин выразил особую признательность ветеранам за преданность призванию и славным традициям отечественного флота, за знания, опыт и мастерство, которые они передают своим последователям. Премьер-министр пожелал работникам отрасли крепкого здоровья, благополучия и процветания, а также удачи во всех начинаниях и счастливого плавания.