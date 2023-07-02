ВАРАДЕРО (КУБА), 2 июл — ПРАЙМ. Возобновление регулярных рейсов из РФ на Кубу стимулирует турпоток между странами — в нынешнем году количество российских туристов на острове может составить порядка 100 тысяч, сообщил в интервью РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол РФ на Кубе Виктор Коронелли. В ТПП ждут резкого увеличения турпотока в Оман из России

С 1 июля Россия возобновила регулярное авиасообщение с Кубой — были запущены рейсы из Москвы в Варадеро.

Отвечая на вопрос, окажет ли запуск рейсов положительный эффект на развитие туризма между странами, Коронелли сказал: "Без сомнения, это даст эффект… То, что возобновление этих рейсов, естественно, будет стимулировать турпоток, и он будет возрастать — сомнений нет".

Посол отметил, что в текущем году Кубу уже посетили 66 тысяч туристов из России. Новые рейсы "России" (входит в группу "Аэрофлот") с частотой два раза в неделю добавит, как минимум, порядка 20 тысяч туристов. Если будет третий рейс, который, как сообщала в субботу авиакомпания, планируется запустить с сентября — это уже 30 тысяч. "Мы прогнозируем порядка 100 тысяч туристов в 2023 году. Будет возрастать число рейсов — будет возрастать поток. То, что маршрут будет востребован — у меня сомнений нет", — сказал Коронелли.

При этом он отметил, что многое будет зависеть и от ценовой политики, и предложений перевозчиков и турагентств.

"Потому что есть альтернатива — Турция, Египет. Хотя, с моей точки зрения, Куба — эксклюзивное направление. Но понятно, что потребитель будет ориентироваться и на логистические возможности, и на условия, и на ценовые параметры", — заявил посол.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в воскресенье.