СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — ПРАЙМ. Пробка на подъезде к Крымском мосту со стороны Кубани вечером воскресенья растянулась до восьми километров, время ожидания составляет до пяти часов, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко. Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани сохраняется

В управлении ведомственной охраны Минтранса РФ ранее информировали, что очереди связаны с ростом числа автотранспорта и подлежащего досмотру багажа. В ведомстве попросили водителей заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки. В субботу затор достигал девяти километров. Минтрансом открыты дополнительные пункты досмотра.

"Маршрут через Крымский мост Краснодарский край — Республика Крым: по состоянию на 17.00 (совпадает с мск — ред.) пробка восемь километров, время ожидания — до пяти часов", — написал Лукашенко в своем телеграм-канале.

При этом, по его словам, пробка на выезде из Крыма растянулась на один километр, время ожидания составляет до 40 минут.