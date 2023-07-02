КРАСНОДАР, 2 июл — ПРАЙМ. На Крымском мосту работает 80 пунктов досмотра для прохождения транспортного перехода, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Пробка у Крымского моста сократилась на километр

Ранее минтранс Республики Крым заявил, что на Крымском мосту увеличено число пунктов досмотра со стороны Кубани для ускорения прохождения транспортного перехода.

"Перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края образовалась протяженная пробка в связи с наступлением летнего курортного сезона, большим потоком машин в сторону Республики Крым и усиленными мерами досмотра автомобилей… В настоящее время работает 80 досмотровых пунктов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по пути следования к Крымскому мосту есть кафе, туалеты и гостиницы. Спасатели оказывают консультационную помощь населению и раздают питьевую воду.

В воскресенье вечером министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани растянулась до восьми километров, время ожидания составляет до пяти часов. При этом, по его словам, пробка на выезде из Крыма растянулась на один километр, время ожидания составляет до 40 минут.