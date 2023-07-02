СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — ПРАЙМ. Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края к ночи сократилась до шести километров, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко. Пробка перед Крымом со стороны Кубани сократилась до трех километров

В управлении ведомственной охраны Минтранса РФ ранее информировали, что очереди связаны с ростом числа автотранспорта и подлежащего досмотру багажа. В ведомстве попросили водителей заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки. В субботу затор достигал девяти километров, в воскресенье – восьми километров. Минтрансом открыты дополнительные пункты досмотра.

"Маршрут через Крымский мост Краснодарский край — Республика Крым по состоянию на 22:00 пробка 6 км, время ожидания до 4 часов", — написал Лукашенко в своем телеграм-канале.

При этом, по его словам, пробка на выезде из Крыма по состоянию на 22:00 растянулась на три метра, время ожидания 20 минут.