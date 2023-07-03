СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл — ПРАЙМ. Автомобильная пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края утром понедельника составляет восемь километров, водители ожидают как минимум пять часов, заявил глава Минтранса региона Николай Лукашенко. Восемьдесят пунктов досмотра заработало на Крымском мосту

"Маршрут через Крымский мост Краснодарский край — республика Крым по состоянию на 07:00 пробка 8 км, время ожидания до 5 часов", — отметил министр в Telegram.

Лукашенко добавил, что пробка на въезде на Кубань составляет не более километра, а время одижания — 40 минут.

В управлении ведомственной охраны Минтранса РФ ранее информировали, что очереди связаны с ростом числа автотранспорта и подлежащего досмотру багажа. В ведомстве попросили водителей заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки. В субботу затор достигал девяти километров, в воскресенье – восьми километров. Минтранс сообщил, что открыты дополнительные пункты досмотра.