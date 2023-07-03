Очередь машин у Крымского моста достигла восьми километров
Глава Минтранса Крыма Лукашенко: пробка у Крымского моста выросла до восьми километров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл — ПРАЙМ. Автомобильная пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края утром понедельника составляет восемь километров, водители ожидают как минимум пять часов, заявил глава Минтранса региона Николай Лукашенко.
"Маршрут через Крымский мост Краснодарский край — республика Крым по состоянию на 07:00 пробка 8 км, время ожидания до 5 часов", — отметил министр в Telegram.
Лукашенко добавил, что пробка на въезде на Кубань составляет не более километра, а время одижания — 40 минут.
В управлении ведомственной охраны Минтранса РФ ранее информировали, что очереди связаны с ростом числа автотранспорта и подлежащего досмотру багажа. В ведомстве попросили водителей заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки. В субботу затор достигал девяти километров, в воскресенье – восьми километров. Минтранс сообщил, что открыты дополнительные пункты досмотра.