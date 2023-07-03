МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Пробка на подъезде к Крымскому мосту из Краснодарского края достигает почти 13 километров, рассказали в оперштабе Кубани. Восемьдесят пунктов досмотра заработало на Крымском мосту

"На подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района пробка составляет около 13 км", — сказано в релизе.

В данный момент волонтеры, сотрудники районной администрации и Таманского сельского поселения помогают водителям и пассажирам, ожидающим очереди. За сутки они раздали более 5 тонн воды, на подъезде к мосту выставлены биотуалеты. Кроме того, для помощи водителям на месте работает аварийно-спасательный отряд Темрюкского района, спасатели "Кубань-СПАС" и МЧС. Водителей просят при планировании поездок в Крым учитывать дорожную ситуацию и закладывать время на прохождение необходимых проверок. Скорость прохождения досмотра на Крымском мосту напрямую зависит от количества провозимых вещей.

В управлении ведомственной охраны Минтранса РФ ранее информировали, что очереди связаны с ростом числа автотранспорта и подлежащего досмотру багажа. В ведомстве попросили водителей заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки. В субботу затор достигал девяти километров, в воскресенье – восьми километров. Минтранс сообщил, что открыты дополнительные пункты досмотра.