МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Росавиация ожидает по итогам 2023 года возвращение пассажиропотока российских авиакомпаний на досанкционный уровень, сообщил глава ведомства Александр Нерадько. Посол оценил возобновление рейсов из России на Кубу

В 2021 году российские авиакомпании перевезли свыше 111 миллионов человек. Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2022 году составил 95 миллионов человек. Минтранс РФ в 2023 году ожидает пассажиропоток на уровне более 101 миллиона человек.

"Ожидаем, что итогам 2023 года эти показатели могут вернуться на досанкционный уровень", — сообщил Нерадько, выступая на круглом столе, посвященном 100-летию гражданской авиации.

Он напомнил, что в мае российские авиакомпании перевезли почти столько же пассажиров, как в мае 2021 года. "То есть до введения санкций", — уточнил он.

"За 5 месяцев текущего года пассажиропоток российских компаний вырос на 21%, то есть почти на четверть по сравнению с прошлым годом, в основном за счет развития внутренних перелетов", — добавил глава Росавиации.

Пассажиропоток российских авиакомпаний в мае вырос на 30,4%, составив 8,7 миллиона человек. В январе-мае авиаперевозки составили почти 37,5 миллиона человек: 29,4 миллиона на внутренних линиях и 8 миллионов на международных, рост к прошлому году составил 20,6%. В январе-мае прошлого года пассажиропоток составил 31 миллион человек.