МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Россия в состоянии обеспечить своим гражданам бесперебойное авиасообщение несмотря на ситуацию в мире, есть все, чтобы отечественное авиастроение сделало новый рывок, считает директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин. Белоруссия и Россия подписали соглашение в сфере авиации

Он выступил в понедельник на круглом столе по случаю 100-летия российского гражданского авиастроения. СССР был одной из немногих стран, чей гражданский авиапарк состоял только из отечественной техники, напомнил Нарышкин.

"И сегодня у России есть все возможности, чтобы при любом развитии ситуации в мире гарантировать нашим гражданам бесперебойное авиасообщение", — отметил он.

По словам Нарышкина, имеется необходимый интеллектуальный и технологический потенциал: "Есть все возможности, чтобы российское авиастроение сделало новый рывок".